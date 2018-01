Stock Car: Cacá Bueno larga na frente em Londrina Líder do campeonato, Cacá Bueno foi o mais rápido na superclassificação deste sábado, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, e vai largar na pole position na etapa de Londrina da Stock Car V8. Mateus Greipel sai na segunda posição e o bicampeão Giuliano Losacco conseguiu o terceiro lugar do grid. Vice-líder do campeonato, com 70 pontos - cinco a menos que o líder Cacá Bueno -, Hoover Orsi não foi bem na classificação e vai largar apenas na 19ª posição. A largada para as 33 voltas está marcada para às 13 horas (de Brasília) e a corrida será transmitida ao vivo pelo SporTv. Londrina é um dos autódromos mais difíceis da temporada, em termos de ultrapassagem. Desde que a atual geração de chassis estreou na Stock Car, em 2000 - substituindo a plataforma do Chevrolet Omega -, o pole venceu quatro das oito provas. Nas demais, o vencedor saiu uma vez em segundo, duas em terceiro e apenas uma na distante 7.ª colocação. Por causa deste retrospecto, o resultado deste sábado deixou Cacá Bueno bastante confiante para a corrida. "Por ser muito estreito, fica difícil para ultrapassar e sair na frente faz grande diferença. Vamos tentar coroar todo o esforço e para fechar o final de semana com mais um resultado positivo.? Giuliano Losacco concorda com a afirmação. ?Aqui, realmente, é muito difícil de ultrapassar. A não ser por um único ponto na curva de baixa depois do curvão da reta oposta, praticamente não há mais onde tentar.? Os 20 primeiros do grid são estes: 1.º Cacá Bueno (ML, RJ), 1min17s051, média de 146,94 Km/h 2.º Mateus Greipel (CA, SC), 1min17s077 3.º Thiago Camilo (CA, SP), 1min17s152 4.º David Muffato (VB, PR), 1min17s271 5.º Giuliano Losacco (CA, SP), 1min17s318 6.º Ricardo Maurício (ML, SP), 1min17s348 7.º Pedro Gomes (VB, SP), 1min17s366 8.º Allam Khodair (CA, SP), 1min17s432 9.º Antonio Jorge Neto (ML, SP), 1min17s546 10.º Paulo Salustiano (CA, SP), 1min17s587 11.º Duda Pamplona (ML, RJ), 1min17s281 12.º Thiago Marques (VB, PR), 1min17s317 13.º Felipe Gama (CA, SP), 1min17s320 14.º Felipe Maluhy (ML, SP), 1min17s346 15.º Luciano Burti (VB, SP), 1min17s358 16.º Chico Serra (VB, SP), 1min17s374 17.º Alceu Feldmann (CA, PR), 1min17s382 18.º Hoover Orsi (VB, MS), 1min17s398 19.º Guto Negrão (CA, SP), 1min17s476 20.º Popó Bueno (CA, RJ), 1min17s503 CA: Chevrolet Astra ML: Mitsubishi Lancer VB: Volkswagen Bora