Stock Car chega mais acirrada a São Paulo A terceira etapa da emocionante Stock Car começa nesta sexta-feira, em Interlagos, com a realização dos primeiros treinos livres, a partir das 13 horas. Nas duas provas até agora disputadas, Curitiba e Campo Grande, a categoria teve dois pilotos distintos largando na pole position bem como dois vencedores diferentes, o que atesta o que os mais experientes da competição, como Guto Negrão, da equipe Medley, vêm afirmando: "Este é o ano mais competitivo da Stock Car." De acordo com o que vários pilotos disseram nesta quinta-feira em Interlagos, são vários os times em condições de lutar pelo primeiro lugar domingo, às 10h35, com transmissão ao vivo pela TV Globo. A corrida tem este ano 50 minutos e os pilotos devem fazer um pit stop. "Haverá muitos carros dentro do mesmo segundo", prevê Pedro Gomes, da Giaffone Motorsport. Ingo Hoffman, da JF Racing, está em primeiro na classificação, com 37 pontos, seguido por David Muffato, da Repsol Boettger, com 25, e Giuliano Losacco, da RC Competições, e Raul Boesel, da Repsol Boettger, com 20. Pneus - A Stock Car está prestes a viver nova revolução se os pneus Pirelli produzidos no Brasil forem substituídos pelos confeccionados na Itália, bem mais velozes e constantes. "Nos testes que realizamos o carro foi, de cara, três segundos mais rápido", disse Thiago Camilo, de 17 anos, da Escuderia Lobo.