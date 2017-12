Stock Car: Chico Serra vence 1ª prova O Campeonato Brasileiro de Stock Car começou de forma empolgante. Hoje, no Autódromo de Jacarepaguá, na abertura da temporada, a briga pela liderança aconteceu, com cinco pilotos, até as últimas curvas. Prevaleceu a experiência do tricampeão Chico Serra. Numa corrida sensacional e disputadíssima, Chico Serra teve muito trabalho para conquistar mais uma vitória na carreira e sair na frente do campeonato. "O acelerador do carro estava travando e isso dificultou. Errei quando perdi a liderança para o Thiago, que andou muito bem," disse Chico Serra. As duas últimas voltas foram sensacionais, com quatro pilotos ameaçando Serra. Guto Negrão terminou em segundo, seguido por Beto Giorgi. Os dois fizeram uma chegada sensacional, com apenas nove milésimos de segundo de diferença. Logo na primeira volta, um acidente tirou da prova David Muffato, Ciro Aliperti e Rodrigo Hanashiro. Muffato rodou, bateu no guard-rail e voltou para a pista, onde foi atingido por Hanashiro e Aliperti. Nenhum piloto sofreu ferimentos. Pouco depois da relargada, Thiago Marques ultrapassou Chico Serra e abriu boa vantagem. Mas perdeu a posição ao rodar na 11ª volta. Chico reassumiu a ponta seguido por Xandy, Beto Giorgi, Sandro Tannuri e Guto Negrão. Há duas voltas do final, os cinco primeiros estavam praticamente juntos. Beto Giorgi abriu demais na curva e permitiu a ultrapassagem de Xandy e Guto. Mas Xandy falhou e Beto recuperou o terceiro lugar. Na reta de chegada Giorgi e Guto cruzaram emparelhados. Asegunda colocação de Guto foi definida por meia roda de vantagem. A segunda etapa será dia 7, em Curitiba.