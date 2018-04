A conquista na Stock Car do ano passado fez Rubens Barrichello se transformar de vitrine no maior adversário dentro da categoria. A prova de duplas em Goiânia, neste domingo, abre a temporada de 2015, aquela em que o piloto passa a ser encarado como o oponente a ser batido e não mais somente como o integrante mais famoso do grid.

O ano de 2014 marcou, além do título, as duas primeiras vitórias de Barrichello. A primeira delas, aliás, foi na Corrida do Milhão, exatamente em Goiânia. "Quando ganhamos a primeira prova, deu uma aliviada na equipe. Temos a tendência de melhorar no ano, mas sabemos que todas as equipes estarão mais fortes e querendo nos superar", disse Rubinho.

O vice-campeão de 2014, Átila Abreu, avisou que a luta pelo bicampeonato será bem complicada para Barrichello. "Ele vai sofrer tanto para ganhar de novo quanto já sofreu para ganhar o título. É complicado manter uma hegemonia. Tem pelo menos dez pilotos com chances de título", comentou o piloto. A última temporada foi a mais equilibrada da história. Oito pilotos chegaram à etapa final com chance de título.

A expectativa é que a temporada repita o mesmo nível competitivo. "Temos 15 ou mais pilotos para ser campeão no fim do ano", disse Popó Bueno.

Aos 42 anos, Barrichello vai iniciar a terceira temporada na Stock Car e está cada vez mais à vontade. A adaptação ao carro complicou no início e os resultados começaram a aparecer conforme ele se acostumava ao ambiente. "A Stock Car é amistosa. Revi amigos de infância, como o Max Wilson, que foi meu vizinho, e fiquei mais perto dos fãs", contou.

Rubinho até dorme nas pistas, no motor-home comprado para viajar pelas etapas, é o mais procurado pelos torcedores para fotos e de vez em quando reúne os pilotos mais próximos em churrascos.

O mesmo clima de reencontro marca a etapa de abertura. A organização da categoria repetiu a fórmula do ano passado e cada piloto indicou um convidado, com quem vai trocar no comando do carro na metade da prova. "Esse formato ajuda a trazer para a Stock Car um público diferente e rende resultados tanto na pista como fora dela", explicou Maurício Slaviero, diretor da Vicar, empresa responsável pela Stock Car.

INTERNACIONAL

Para incrementar a prova de convidados, a categoria terá no grid 11 pilotos com passagens pela Fórmula 1, como o campeão de 1997 Jacques Villeneuve, e também sobrenomes famosos. O destaque será para a presença de Nelsinho Piquet, Bruno Senna e Nicolas Prost, trio de herdeiros de astros do automobilismo.

Para Nelsinho, que disputa a Fórmula E e é convidado de Atila Abreu, a Stock Car tem atrativos que justificam a vinda de estrangeiros. "A prova de duplas paga bem, é competitiva e é realizada em uma época do ano em que não bate com outras corridas", explicou. No ano passado o piloto também participou da etapa de abertura.

Até mesmo quem estava na Europa há oito anos preferiu voltar ao Brasil e ver na temporada completa pela categoria nacional um passo importante para a carreira. "Falta apoio para quem corre fora do País. Todas as empresas daqui ou do exterior estão investindo mais no Brasil", explicou o estreante César Ramos, de 25 anos, que tem passagens pela F-Renault 3.5, F-3 europeia e GT Series.