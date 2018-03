Stock Car: começam treinos em Interlagos Começam amanhã, em Interlagos, os treinos para a segunda etapa do campeonato da Stock Car. A expectativa é a mesma da etapa de Curitiba, na abertura da temporada, quando 27 pilotos ficaram no mesmo segundo no grid, formado por 33 carros. O líder é Giuliano Losacco, da RC Itupetro, com 25 pontos, seguido por Alceu Feldmann, RS Competições, 20, e Ricardo Mauricio, Katalogo Racing, 16. Ingo Hoffmann, Filipaper, 12 vezes campeão da Stock Car, está em oitavo, com 8 pontos.