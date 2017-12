Stock Car copia ?marmelada? da Fórmula 1 Você se lembra da ?marmelada? no GP da Áustria de Fórmula 1 do ano passado, quando Rubens Barrichello dominou a corrida e, nos últimos metros, entregou a vitória para Michael Schumacher por determinação da Ferrari? Pois é, este tipo de atitude foi copiada neste domingo no automobilismo brasileiro, mais precisamente na Stock Car, que se apresenta como a mais competitiva categoria nacional. Os protagonistas? Dois pilotos da Medley, senão a mais rica, com certeza uma das mais abastadas equipes da competição. O palco da palhaçada? O Autódromo Internacional de Curitiba, transformado em picadeiro quando Antonio Jorge Neto, que dominou as 32 voltas da sétima etapa do campeonato, diminuiu a velocidade nos últimos metros, para permitir que Guto Negrão recebesse a bandeirada em primeiro lugar. Foi constrangedor e, acima de tudo, um desrespeito com o público - 24 mil pessoas, segundo estimativas não oficiais -, que desafiou o frio curitibano neste domingo para assistir ao GP. Neto iniciou a última volta 2,5 segundos à frente de Guto, mas permitiu que o "patrão? - na prática, a equipe Medley é dos irmãos Xandy e Guto Negrão -, o ultrapassasse a menos de 50 metros da bandeirada. Tão ruim quanto o ato na pista, foi o desencontro nas explicações sobre a "marmelada?. "Esse é o nosso acordo desde o início do ano. Quem estiver melhor na classificação vai receber ajuda do outro?, disse, constrangido, Guto, de 44 anos. Ele venceu pela primeira vez na Stock. "Combinamos de fazer isso nesta etapa. Afinal, isso aqui é um trabalho de equipe, que deve durar muitos anos ainda?, foi a versão de Jorge Neto, de 40 anos. Ele venceria pela primeira vez na Stock. A preciosa ajuda deu a Guto o terceiro lugar na classificação, com 69 pontos, a 5 corridas do final do campeonato. O líder Ingo Hoffmann, da Fillipaper Racing, que com seus próprios esforços ficou em 10º em Curitiba, tem 99. David Muffato, da Repsol-Boettger, chegou em oitavo e soma 83.