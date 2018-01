Stock Car dá largada neste domingo, nadando em dinheiro A Stock Car larga neste domingo, em Interlagos, para a sua 29.ª temporada, nadando em dinheiro. Com dezenas de patrocinadores dos mais variados ramos de atividade - entre eles, várias empresas farmacêuticas, que formam o bloco principal de investidores -, a categoria contrasta radicalmente com outras do automobilismo nacional. Não há mais, por exemplo, campeonatos brasileiros de fórmula, só regionais. Uma das causas é a escassez de patrocínio, drama que não aflige a Stock Car. Dinheiro não falta. Por isso, apesar de o gasto médio por carro ser de R$ 1,2 milhão na temporada (12 provas), 50 pilotos se inscreveram para a etapa deste domingo - e 12 deles vão ficar de fora, pois só largam 38 carros, segundo o regulamento. Muitos deles levaram patrocinadores às equipes. Mas há vários casos de pilotos assalariados (média de R$ 30 mil mensais). Como em toda competição automobilística, na Stock convivem equipes grandes, médias e pequenas. Os dirigentes das grandes dormem tranqüilos, pois contam com patrocinadores cujo investimento na temporada chegará a R$ 4 milhões - incluindo-se na contra ações promocionais, como montagem de camarotes para receber convidados. Isso ocorre porque o retorno é praticamente garantido. Os carros parecem outdoors móveis, as corridas transmitidas pela TV têm 12 pontos de média de audiência, de acordo com o Ibope, e os autódromos estão sempre cheios - 33 mil pessoas por corrida, em média, em 2006. No ano passado, segundo os organizadores, os negócios gerados pela categoria chegaram a R$ 260 milhões. Em crescimento contínuo, a Stock, que até 2004 era monomarca, ganha em 2007 sua quarta montadora. É a Peugeot, que será representada pela ?bolha?? do 307 Sedan. A fábrica francesa se junta à pioneira Chevrolet (Astra), à Mitsubishi (Lancer) e à Volkswagen (Bora). Sucesso financeiro e de público, a Stock Car atrai, cada vez mais, pilotos com passagem pela Fórmula 1. Ricardo Zonta, ainda ligado à F-1 por ser piloto de testes da Renault (vai conciliar as categorias), e Enrique Bernoldi estão chegando e se juntam a Ingo Hoffmann, Chico Serra, Luciano Burti e Tarso Marques. A Stock também atrai por distribuir bons prêmios aos pilotos. No total, serão quase R$ 3,5 milhões ao longo do ano - nesse bolo estão incluídos a premiação da Stock Light e da Junior. A prova tem largada prevista para as 11 horas, com transmissão da TV Globo.