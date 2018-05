Stock Car define Goiânia como local da Corrida do Milhão em agosto

Os organizadores da Stock Car anunciaram nesta sexta-feira que Goiânia será o palco da Corrida do Milhão na atual temporada. A prova está marcada para 5 de agosto e tem peso especial em função da sua milionária premiação, sendo que a edição de 2018 será a décima da história.

Esta vai ser a terceira vez que a Corrida do Milhão ocorrerá no Autódromo Internacional de Goiânia. A prova foi realizada nessa pista em 2014, quando foi vencida por Rubens Barrichello, e também em 2015, quando o triunfo foi de Thiago Camilo, recebendo, cada, a premiação de R$ 1 milhão.

"Os goianos têm uma grande paixão por esportes e, em especial, pelo automobilismo amador e profissional. Com destaque para a Stock Car, a maior e a principal competição de velocidade da América do Sul. Todos os anos recebemos, no Autódromo Internacional de Goiânia, um dos melhores e mais modernos do País, seus pilotos, suas equipes, organização e apoiadores, onde cerca de 30 mil goianos prestigiam e vibram com cada corrida realizada no autódromo na nossa capital", afirmou o governador do Estado de Goiás, José Eliton.

Em 2018, a Corrida do Milhão será a sexta etapa do campeonato, sendo que já foram realizadas quatro. A quinta vai ocorrer neste domingo, em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Depois disso, então, a Stock Car terá uma pausa de quase três meses, até a realização da milionária etapa, em 5 de agosto. Thiago Camilo, com três triunfos, é o seu maior vencedor.