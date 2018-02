Stock Car define grid neste sábado A Stock Car brasileira define neste sábado, no Autódromo Internacional de Curitiba, o grid de largada para a primeira etapa da temporada. A disputa promete ser acirrada. Hoje, nos treinos livres, a diferença entre o tempo do piloto mais rápido (Chico Serra, com 51s563) e o 19.º colocado (Rodney Felício, com 52s438) foi de menos de um segundo. A primeira etapa da Stock Car vai ser realizada no anel externo da pista do autódromo paranaense, que tem 2.680 metros, e vai reunir 32 competidores.