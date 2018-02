Stock Car define Série A e rebaixamento para a Série B

A 12ª e última etapa da Stock Car, em Interlagos, deste domingo, será um jogo de vida e morte para várias equipes da competição. Algumas, históricas. O regulamento acertado em dezembro de 2006 previa que no campeonato de 2008 participariam apenas as 16 equipes mais bem colocadas este ano na Copa Nextel, a principal, mais a campeã da Stock Car Light. Assim, o grid, em 2008, teria 32 carros provenientes da Copa Nextel e o 1º e 2º da Stock Car Light, 34 carros. "É como ficou acertado e todos concordaram", diz o coordenador da competição, Carlos Col. Zeca Giaffone, responsável pela produção dos carros e distribuição dos motores, lembra que as regras ficaram claras há uma ano. "E todos as conheciam." O que ficou acertado também foi que todo ano, a partir de 2008, as duas piores equipes da Copa Nextel cairão para uma espécie de série B, a Copa Vicar, que utilizará os mesmos equipamentos da principal. Mas a lei de acesso e descenso na Stock Car está gerando polêmica. Washington Bezerra, por exemplo, um dos fundadores da competição, em 1979, e dono de um time cinco vezes campeão, defende que o critério para permanecer na série A deva levar em conta o histórico das escuderias e não apenas o que cada uma vez este ano. "Penso que seja bem mais representativo. Premia quem fez a história da Stock car e não apenas as organizações que se deram bem em um ano apenas." Sua equipe não estará dentre as 16 mais eficientes. "Não encontrei pilotos experientes e capazes este ano", justifica-se. O presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Paulo Scaglione, informou que o grid da Stock Car, em 2008, terá na realidade 38 carros. "Segunda-feira haverá uma reunião, em São Paulo, e o Conselho Técnico Desportivo Nacional (CTDN) irá estudar como essas 4 vagas (38 - 34) serão preenchidas dentre os 24 que ficarão de fora", disse. É simples de entender a luta dos que podem não disputar a Copa Nextel: a Rede Globo irá transmitir, ao vivo, as 12 etapas da próxima temporada. "Muitos donos de times investiram elevadas somas para se estruturar e, de repente, vão ficar de fora, o prejuízo será grande", argumenta Bezerra. Carlos Montagner é o diretor de prova da competição, bem como do GP do Brasil de Fórmula 1: "Quando instituíram o acesso e descenso no futebol, pela primeira vez, também houve muita chiadeira". Paulo de Tarso é proprietário de equipe, a Action Power. "Sei que é injusto com alguns times que trabalharam para a sobrevivência da Stock Car, mas todos que assinaram a inscrição sabiam que seria assim."