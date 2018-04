Stock Car: depois do treino, bronca O presente da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), Paulo Scaglione, vai reunir-se com os pilotos da Stock Car após os treinos de amanhã em Londrina. Tema: os acidentes, discussões e tentativa de agressões ocorridos nas etapas de São Paulo e Curitiba. "Os problemas dentro e fora da pista me levaram a tomar essa decisão. Com as mudanças, a Stock Car ficou mais veloz e não sei até onde poderemos chegar", disse Scaglione. Duda Pamplona foi o mais rápido hoje nos primeiros treinos da Stock Car em Curitiba. O carioca marcou 1min17s688 na sua volta mais rápida, superando Thiago Camilo (1min17s775) e Raul Boesel (1min17s801). Amanhã será definido o grid.