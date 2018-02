Stock Car: Equipes já estão em Tarumã A nona etapa da Stock Car V8 será em Tarumã, no Rio Grande do Sul, com largada às 10h35 de domingo. Nesta sexta-feira, serão realizadas duas sessões de treinos livres. Cacá Bueno, líder do campeonato com 146 pontos, venceu no autódromo gaúcho no ano passado e busca sua terceira vitória consecutiva na temporada ? o que pode lhe valer o título antecipado, dependendo do resultado de Giuliano Losacco e Hoover Orsi, que somam 91 e 82 pontos.