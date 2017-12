Stock Car: Giuliano Losacco fica com a pole em Tarumã Giuliano Losacco (Medley-A.Mattheis) conquistou neste sábado a pole position para a etapa de Tarumã (RS), a primeiras das quatro corridas do playoff da Stock Car V8, que irão definir o campeão da temporada. Felipe Maluhy (Terra Avallone) foi o segundo. Ingo Hoffmann (Filipaper-AMG) ficou com o terceiro lugar no grid e vai dividir a segunda fila com o líder do campeonato, Cacá Bueno (Eurofarma-RC), que conquistou o quarto tempo. Para esta temporada, a Stock Car importou da Nascar o sistema de playoff. Os dez melhores classificados no campeonato até a oitava etapa são beneficiados com pontuação extra e passam a ser os únicos que disputam o título nas quatro corridas finais. Grid de largada (os dez primeiros): 1.º Giuliano Losacco (SP/Medley-A.Mattheis/CA), 1min03s657 2.º Felipe Maluhy (SP/Terra Avallone/ML), 1min03s820 3.º Ingo Hoffmann (SP/Filipaper-AMG/ML), 1min04s110 4.º Cacá Bueno (RJ/Eurofarma-RC/ML), 1min04s156 5.º Tarso Marques (PR/Terra Avallone/ML), 1min04s366 6.º Valdeno Brito (PB/L&M/CA), 1min04s462 7.º David Muffato (PR/NasrCastroneves/WB), 1min04s465 8.º Antonio Jorge Neto (SP/Eurofarma-RC/ML), 1min04s505 9.º Thiago Marques (PR/Petrobras-Action Power/CA), 1min04s515 10.º Allam Khodair (SP/Sorriso-Boettger/CA), 1min04s729 Legenda: CA - Chevrolet Astra WB - Volkswagen Bora ML - Mitsubishi Lancer Classificação do campeonato (os dez que disputam playoff): 1.º Cacá Bueno, 225 pontos 2.º Hoover Orsi, 220 3.º Thiago Camilo, 216 4.º Giuliano Losacco, 214 5.º Rodrigo Sperafico, 212 6.º Felipe Maluhy, 210 7.º Alceu Feldmann, 209 8.º Antonio Jorge Neto, 208 9.º Ricardo Maurício, 207 10.º Guto Negrão, 206