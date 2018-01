Stock Car: Ingo vence em Londrina O paulista Ingo Hoffmann confirmou hoje que a boa vida do tricampeão Chico Serra no Brasileiro de Stock Car acabou. Venceu de ponta a ponta a quarta etapa da temporada, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina, e encostou no rival na classificação. Tem, agora, 69 pontos, contra 77 de Serra, apenas o nono colocado na corrida. Ingo já havia vencido a etapa anterior, em São Paulo, e foi o destaque do fim de semana em Londrina. Nos treinos, sob chuva, foi absoluto e garantiu a pole. Na corrida, disputada com pista seca mas com água em alguns pontos, ditou o ritmo e não deu chances aos adversários, apesar do "assédio?? do paulista Xandy Negrão no final. Hoffmann completou as 27 voltas em 41min29s451 (média de 135.643 km/h), com vantagem de apenas três décimos para Negrão. O paranaense David Mufatto foi o terceiro colocado. "O Xandy deu mais trabalho do que eu esperava. Mas sabia que, se não errasse, seria muito complicado alguém me passar, pois a pista não tem muitos pontos de ultrapassagem??, disse Ingo, sobre o travado circuito de Londrina. Enquanto Ingo fazia uma corrida tranqüila, Serra penava. Largou mal, fez uma corrida de recuperação mas, quando tentava tirar o segundo lugar de Negrão, tocou no carro do adversário, rodou e teve dificuldade para realinhar o carro. Ainda recebeu a bandeirada em quarto, mas foi punido por ter ultrapassado o limite de velocidade nos boxes - teve 20 segundos acrescidos a seu tempo - e ficou em nono na classificação do GP. Nonô Figueiredo, quarto em Londrina, está em terceiro no campeonato, 55 pontos. Xandy Negrão vem a seguir, com 34. Na Stock Car Light, a vitória em Londrina foi do paulista Thiago Camilo. O paulista Luciano Zangirolani, terceiro ontem, lidera o campeonato com 67 pontos. A próxima etapa da Stock Car será dia 16 de junho, em Campo Grande (MS).