Stock Car: Jorge Neto é pole no Rio O piloto Antonio Jorge Neto ficou com a pole position para a 9ª etapa da Stock Car, que será disputada, neste domingo, no Autódromo Nelson Piquet, em Jacarepaguá. Ele fez a melhor volta em 1min56s160. O segundo lugar no grid ficou para Ingo Hoffman, seguido por Pedro Gomes. Giuliano Losacco, líder do campeonato, foi apenas o décimo colocado, enquanto Cacá Bueno, vice-líder, obteve apenas o 12º tempo.