Stock Car: Jorge Neto vence em Brasília O ex-piloto de moto Antonio Jorge Neto conquistou neste domingo, em Brasília, sua primeira vitória na Stock Car V8, depois de um fim de semana complicado. A equipe Medley foi impedida de disputar o primeiro treino livre na sexta porque teria feito um treino privado no começo do ano. Mesmo assim, Antonio Jorge chegou em 1º e seu companheiro Guto Negrão, em 3º. Responsável pela preparação dos carros da Medley, Andreas Mattheis comentou. ?Nossos dois pilotos foram impecáveis e contaram com carros confiáveis. Fico feliz pore ter dado tudo certo.? A duas corridas do final da temporada - a próxima será no anel externo de Curitiba, dia 9 de novembro - o paranaense David Muffato, equipe Repson, continua na liderança e com grandes chances de chegar ao título já que ele tem uma vantagem de 27 pontos sobre o segundo colocado, Ingo Hoffmann, da Filipaper Racing. Em Brasília, fazendo uma corrida cautelosa, Muffato terminou em 6º, logo atrás de Ingo Hoffmann. Muffato, entretanto, disse que as duas corridas restantes serão as mais difíceis. ?Agora vai ser tudo ou nada. Tenho uma boa vantagem mas tenho que ficar muito atento e concentrado no trabalho.? Classificação da corrida: 1º - Antonio Jorge Neto, 47min40s938 2º - Giuliano Losacco, a 2s420 3º - Guto Negrão a 3s173 4º - Chico Serra a 6s082 5º - Ingo Hoffmann a 8s431 6º - David Muffato a 13s127 Classificação do campeonato: 1º - David Muffato - 138 pontos 2º - Ingo Hoffmann - 111 3º - Cacá Bueno - 109 4º - Guto Negrão - 101 5º - Antonio Jorge Neto - 92 6º - Giuliano Losacco - 83