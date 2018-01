Stock Car: Lancer na frente do Astra O primeiro encontro entre os Astra, da Chevrolet, e os Lancer, da Mitsubishi, na Stock Car aconteceu nesta quarta-feira, em Interlagos, e os japoneses levaram a melhor. O paulista Pedro Gomes, da Katalogo Racing, foi o mais rápido entre os 32 pilotos que foram à pista, com 1min40s203 (média de 154,810 km/h). O segundo melhor tempo foi do paranaense David Muffato, da Boettger (com Astra), que cravou 1min40s314. "Esse resultado não era esperado por ninguém?, disse Gomes, que estreou pela equipe. Com a entrada da Mitsubishi a Stock, pela primeira vez desde sua criação, em 1979, passa a ter mais de uma fábrica na competição. Até o ano passado, a hegemonia era da Chevrolet. No entanto, apenas a "bolha? - a carenagem - é diferente. A mecânica e a estrutura de todos os carros são iguais. Apesar da surpresa desde primeiro treino, Gomes se coloca entre um dos favoritos ao título este ano. "A Katalogo está bem estruturada e dá para brigar.? Nesta quarta, o terceiro mais rápido foi o sul-mato-grossense Hoover Orsi (NasrCastroneves/Astra), com 1min40s696. O quarto tempo ficou com Thiago Camilo (Vogel/Astra), com 1min41s289; o quinto foi Felipe Maluhy (Avallone/Lancer), com 1min41s460) e o sexto Mateus Greipel (Bassani/Astra), com 1min41s2627. Novo time - Antes do treino, foi lançada mais uma equipe na Stock: a Embratel Motorsports, que vai ter como piloto na V8 o paranaense Raul Boesel. "O lado bom de ser o único piloto de uma equipe é ter atenção total. Com dois carros é possível trocar informações com o outro piloto e isso ajuda. Mas como estamos começando um trabalho, acho que é mais vantajoso ter apenas um carro. Até porque a meta é ser competitivo desde o início do campeonato?. A Embratel terá dois outros pilotos na Stock Light: Ariel Barranco e Pedro Palhares.