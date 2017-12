Stock Car Light: Bruno Santos é pole O pernambucano Bruno Santos garantiu, neste sábado, a pole position no grid da sétima etapa da Stock Car Light, que acontece na cidade de Goiânia (GO). O piloto garantiu o primeiro lugar ao marcar o tempo de 1min37s155, seguido do paulista Thiago Camilo, 1min37s286, e do carioca Elias Jr., 1min37s462. Bruno conseguiu se recuperar em relação ao último treino livre, realizado pela manhã, quando fez apenas o quarto tempo. Thiago Marques, do Paraná, líder da categoria, não fez um bom treino, garantindo apenas o quarto lugar. A grande vantagem na classificação geral tem 48 pontos a mais do que o segundo colocado Thiago Camilo - permite que o piloto paranaense possa andar mais tranquilo, procurando estar apenas na zona de pontuação. Os dez primeiros colocados do grid são os seguintes: 1. Bruno Santos (PE), 1min37s155; 2. Thiago Camilo (SP), 1min37s286; 3. Elias Jr. (RJ), 1min37s462; 4. Thiago Marques (PR), 1min37s532; 5. Sérgio Ruas Camilo (SP), 1min37s939; 6. Tiago Gonçalves (SP), 1min38s150; 7. Alexandre Conill (DF), 1min38s225; 8. Pedro Gomes (SP), 1min38s657; 9. Mateus Greipel (SC), 1min38s845; 10. Wellington Justino (GO), 1min38s980.