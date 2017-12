Stock Car: Losacco é pole em Jacarepaguá Giuliano Losacco ficou com a pole position da 11ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car V8. Neste sábado, ele fez o tempo de 1min55s484 no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O segundo colocado foi Thiago Camilo e o terceiro Christian Fittipaldi. O líder do campeonato, Cacá Bueno, ficou apenas na 14ª posição. Apenas Losacco ainda tem chances de tirar o título de Cacá Bueno, que, precisa somar dois pontos a mais que o rival para ser campeão no Rio de Janeiro. A largada da prova será às 10h35 deste domingo, com transmissão da Rede Globo. Confira os cinco primeiros do grid: 1) Giuliano Losacco (Medley-A. Mattheis/Chevrolet), 1min55s484, média de 153,777 km/h 2) Thiago Camilo (Texaco-Vogel/Chevrolet), a 0s350 3) Christian Fittipaldi (Terra-Avallone/Mitsubishi), a 0s368 4) Antonio Jorge Neto (Eurofarma-RC/Chevrolet), a 0s428 5) Pedro Gomes (PMP & Alves/Mitsubishi), a 0s724