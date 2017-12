Stock Car: Mais jovem é o mais veloz O mais jovem piloto da Stock Car, Thiago Camilo, de 20 anos, da equipe Golden Cross-Vogel, não só foi o mais veloz, nesta sexta no treino livre da 12.ª e última etapa da Stock Car, em Interlagos, como estabeleceu o novo recorde extra-oficial da pista de 4.309 metros. Camilo registrou 1min38s716, à média de 157,142 km/h, enquanto a melhor marca do circuito é de Raul Boesel, da Repsol, de abril, 1min39s585. Neste sábado será definido o grid, das 12h40 às 13h40, e largada da corrida, amanhã, às 13h03. A meteorologia aponta 70% de chances de chuva para o período da prova, prevista para encerrar às 13h53. "Para nós seria bom se ficasse seco, temos um bom acerto de carro", disse Camilo, quarto no campeonato, com 83 pontos. O campeão da temporada, Giuliano Losacco, da Itupetro, terminou nesta sexta em terceiro, a 1s093 de Camilo. A luta pelo vice está aberta. Cacá Bueno, da Action Power, é o segundo na classificação geral, com 139 pontos, enquanto Antônio Jorge Neto, da Medley, está em terceiro, 137. Nesta sexta-feira os dois fizeram parte do segundo grupo a ir para a pista. Jorge Neto foi o quinto, com 1min39s692, enquanto Cacá marcou o oitavo tempo, 1min39s776. Nos tempos combinados com o primeiro grupo, Jorge Neto ficou em 15.º e Cacá em 22.º. Nada menos de 38 carros irão disputar a prova de encerramento do melhor campeonato da história da Stock Car, que começou em 1979. O argentino Nestor Gabriel Furlan, estreante na categoria, obteve o 34.º tempo, a 4s341 de Camilo. A Stock Car deverá realizar uma etapa em Buenos Aires em 2005.