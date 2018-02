Stock Car: Marcos Gomes vence disputa em Interlagos

O piloto Marcos Gomes conquistou neste domingo a primeira vitória de sua carreira na Stock Car. Ele, que comandou o carro da equipe A.Mattheis, venceu a etapa de São Paulo, a última da categoria, disputada no Autódromo de Interlagos. Valdeno Brito ficou em segundo, completando o pódio ao lado de Antonio Jorge Neto. Veja também: Noticiário completo da Stock Car "Foi uma corrida cansativa, pois enfrentei problemas nos freios", contou Marcos Gomes, de 23 anos, à TV Globo. "Mas é sempre bom vencer a última prova, assim ficamos de bom humor para a próxima [que só acontecerá em 2008]." A festa, no entanto, ficou com Rodrigo Sperafico, que conquistou o vice-campeonato da categoria ao chegar em quarto lugar. Cacá Bueno já havia faturado o título da Stock Car por antecipação - nesta disputa, o bicampeão se envolveu num acidente e deixou a prova. Se Sperafico festejou, quem lamentou foi Thiago Camilo, que liderava a corrida desde a largada, mas ficou fora faltando sete voltas para o final. "Estava tranqüilo na ponta até que, depois de uma bandeira amarela [após um acidente com o campeão Cacá Bueno] meu carro perdeu potência. Acho que foi a bomba de combustível." Os 10 primeiros em Interlagos após 26 voltas 1.º Marcos Gomes (SP/Chevrolet Astra) - 46m18s029 2.º Valdeno Brito (PB/Peugeot 307) - a 0s364 3.º Antonio Jorge Neto (SP/Mitsubishi Lancer) - a 0s995 4.º Rodrigo Sperafico (PR/Volkswagen Bora) - a 2s805 5.º Alceu Feldmann (PR/Chevrolet Astra) - a 3s311 6.º Pedro Gomes (SP/Peugeot 307) - a 3s685 7.º Enrique Bernoldi (PR/Volkswagen Bora) - a 4s783 8.º Nonô Figueiredo (SP/Mitsubishi Lancer) - a 5s782 9.º Daniel Serra (SP/Volkswagen Bora) - a 6s198 10.º Felipe Maluhy (SP/Mitsubishi Lancer) - a 6s857