Stock Car: Muffato volta em grande estilo O paranaense David Muffato, da Repsol-Boettger, volta a disputar o Brasileiro de Stock Car neste fim de semana, em Curitiba - após cumprir uma corrida de suspensão por atitude antidesportiva -, e já mostrou nesta sexta-feira disposição de retornar em grande estilo. Foi o mais rápido do treino livre e, de quebra, quebrou o recorde da pista para a categoria: fez 1min21s941, média de 162,864 km/h, superando em mais de dois segundos a marca (1min24s03) que pertencia a Xandy Negrão desde 1999. O segundo melhor tempo nesta sexta-feira foi do paulista Giuliano Losacco (Itupetro/RC), com 1min22s127. Os tempos foram estabelecidos na primeira sessão, já que, na segunda, com chuva e vento forte, poucos pilotos foram à pista. Muffato, segundo na classificação com 75 pontos - o líder, Ingo Hoffmann, da Fillipaper Racing, nono colocado nesta sexta-feira, tem 93 -, acredita que neste sábado, no treino que define o grid, os tempos irão baixar ainda mais e que em situação normal a briga pela pole deve ficar entre ele e Losacco. "Giuliano está virando muito rápido e já fez a pole aqui em Março, na primeira etapa da temporada.?