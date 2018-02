Stock Car: Popó Bueno foi o mais veloz Tem sido assim desde a abertura da temporada e amanhã, no treino de classificação para o grid da quinta etapa do ano, no autódromo de Jacarepaguá, não será diferente: cerca de 15 carros deverão estar separados por menos de um segundo. Desde a estréia da categoria, em 1979, nunca a Stock Car foi tão competitiva. O treino começa às 12h40. A largada da corrida, domingo, será às 14h03 e a bandeirada prevista para as 14h53. Na sessão livre de hoje, Popó Bueno, da WB, foi o mais veloz, 1min56s010, seguido por Ingo Hoffmann, da Filipaper, a 0s209.