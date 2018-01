Stock Car prevê etapa equilibrada O Brasileiro de Stock Car terá neste domingo a nona etapa, em Brasília, e a perspectiva é de que aconteça a corrida mais equilibrada da temporada. Isso porque a prova vai ser realizada no anel externo do Autódromo Internacional Nelson Piquet e as características do traçado favorecem o equilíbrio. ?Vai estar tudo muito igual. Quem conseguir o melhor acerto do carro, terá uma vantagem bastante importante??, diz Chico Serra, líder do campeonato com 121 pontos. O acerto em Brasília é ainda mais importante do que em outros circuitos, segundo os pilotos, porque o asfalto abraviso da pista naturalmente causa um maior desgaste nos pneus. Além disso, os freios e até os motores V8 dos carros devem sofrer mais do que em outros circuitos. ?Esta pista exige muito do equipamento??, constatou Xandy Negrão. Sexto colocado no campeonato com 70 pontos, Xandy sabe que um bom resultado é imprescindível para seus planos de continuar na luta pelo título da temporada. Na classificação ele está atrás de Serra, de Ingo Hoffmann (102), Beto Giorgi (91), Cacá Bueno (88) e Nonô Figueiredo (87). Outro temor dos pilotos é com as condições de segurança da pista. Isso porque a entrada dos boxes fica numa saída de curva feia bem aberta, no início de uma descida. Como os carros terão de mudar de trajetória e diminuir de velocidade para se entrarem no box, a preocupação é que isso cause acidente com alguém que esteja percorrendo o trecho em alta velocidade. A largada do GP está marcada para as 10h35 e a TV Globo e o SporTV anunciam transmissão.