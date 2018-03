Stock Car quer superar Paulistão em público A Stock Car quer levar mais público a Interlagos, amanhã, do que a final do Paulistão/2004, entre São Caetano e Paulista, no Pacaembu. O recorde de público da Stock no autódromo é 30 mil (fim do campeonato de 2003). ?Sem chuva, poderemos chegar a 32 mil, sendo 25 mil nas arquibancadas. O jogo do Pacaembu deverá ficar em 10 ou 12 mil?, assegura o promotor Carlos Col, da empresa Vicar Promoções. A prova começa às 10h30 com duração de 50 minutos. A Rede Globo mostra a corrida ao vivo, no Esporte Espetacular. Ontem, nos treinos livres, Cacá Bueno, equipe Action Power/Petrobrás, foi o mais rápido com 1min39s994. Hoje os pilotos disputam o grid de largada, a partir das 12h40. ?Está ficando bom?, disse Guto Negrão, da Medley, 3º colocado, prevendo uma grande disputa no final de semana. O recorde de público da história da Stock pertence a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que levou 35 mil pessoas na etapa de 2002. Este ano, Col acredita que a marca deverá ser superada nas corridas finais, quando a disputa pelo título se tornar mais acirrada. Gringos - Atrações não faltam. Este ano, a Stock atraiu pilotos que estavam no Exterior como Ricardo Maurício ? segundo na estréia, em Curitiba ?, Hoover Orsi e Aírton Daré, dentre outros. Vitor Meira poderá correr a partir de Tarumã, em 2 de maio. Ele tem contrato para fazer algumas provas de IRL com a Rahal e poderá alternar com a Stock, revezando-se com Juliano Moro. Um ex-piloto da F-1 (Ricardo Rosset? Roberto Moreno? Luciano Burti?) também negocia seu ingresso na Stock. E outros pilotos estão sondando equipes. Fora isso, com a mudança dos Vectra para os Astra, os carros ganharam perfil mais bonito e rendimento superior por causa da nova aerodinâmica. Segundo cálculos da organização da Stock, pilotos da categoria têm hoje salário médio de R$ 400 mil por temporada. ?É uma categoria profissional em todos os sentidos. E, fora a Nascar, nenhuma outra categoria coloca 34 carros no grid.? Este ano, Carlos Col iniciou as conversações com outras montadoras para ter uma nova marca ? além da General Motors ? na categoria, a partir de 2005.