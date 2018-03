Stock Car: Ricardo Maurício sai na pole em Brasília

Mais rápido nas três sessões classificatórias, Ricardo Maurício conquistou a pole da segunda etapa da Stock Car ao bater Valdeno Brito com o melhor tempo dos três "match races" deste sábado, em Brasília. Nonô Figueiredo completará a primeira fila, à frente de Luciano Burti e Valdeno. Marcos Gomes, líder do campeonato, não passou à superclassificação e partirá em 13.º. O bicampeão Cacá Bueno vai largar apenas na 12.ª posição. A largada para as 48 voltas está marcada para as 11 horas deste domingo, com transmissão ao vivo pela Globo. "Foi muito bom colocar os dois carros entre os seis primeiros. Na verdade, eu e o Valdeno fizemos um jogo de equipe. Combinamos que ele só atacaria se eu largasse mal, porque eu tinha a vantagem de ser o único a usar pneus novos na terceira classificação", comentou Maurício, depois de assegurar a segunda pole da carreira na Stock Car - a primeira foi no Rio de Janeiro em 2006. "O carro é novo, nasceu bom e está constante e rápido. Largar na frente em Brasília é mais importante do que em São Paulo, porque aqui todos os pilotos andam no mesmo ritmo e fica mais fácil segurar a posição", completou. As características da pista favorecem o uso de uma boa estratégia de paradas para reabastecimento. O anel esterno de Brasília é estreito e a pista é curta, apenas 2.919 metros, e as voltas mais rápidas devem ficar no tempo abaixo de 1 minuto. Com isto, pode haver um acumulo de carros na entrada e na saída do box. "Num mundo ideal, todos gastariam o mesmo tempo na operação. Mas existem variáveis que não controlamos. Por isso, é fundamental contar com a mesma sorte que tivemos em São Paulo, onde tudo funcionou como um relógio", observa Andreas Mattheis, diretor-técnico da equipe do pole Ricardo Mauricio. O reabastecimento de 10 litros de combustível é obrigatório entre o 20º e o 30º minuto de corrida. Como a área dos boxes tem praticamente a metade do espaço de Interlagos (onde aconteceu a etapa de abertura), a velocidade máxima no pit lane e durante as duas voltas de apresentação comandadas pelo pace car foi reduzida de 60 para 55 quilômetros horários. O grid da Stock Car V8: 1º) Ricardo Mauricio (P3), 2 voltas em 2min07s570 (média de 164s74 km/h) 2º) Nonô Figueiredo (ML), a 1s717 3º) Luciano Burti (P3), a 2s295 4º) Valdeno Brito (CA), a 1s598 5º) Thiago Camilo (CA), a 1s915 6º) Daniel Serra (CA ), a 3s103 7º) Hoover Orsi (CA), 59s944 8º) Ricardo Sperafico (P3), 59s950 9º) Tarso Marques (P3), 59s983 10º) Andre Bragantini (P3), 59s994 11º) Duda Pamplona (ML), 1min00s019 12º) Cacá Bueno (ML), 1min00s022 13º) Marcos Gomes (CA), 1min00s039 14º) Popó Bueno (CA), 1min00s089 15º) Alceu Feldmann (CA), 1min00s167 16º) Antonio Jorge Neto (ML), 59s948 17º) Antonio Pizzonia (P3), 1min00s024 18º) Ingo Hoffmann (ML), 1min00s025 19º) Lico Kaesemodel (ML), 1min00s046 20º) Ricardo Zonta (P3), 1min00s087 21º) Rodrigo Sperafico (ML), 1min00s095 22º) Allam Khodair (CA), 1min00s114 23º) Guto Negrão (CA), 1min00s153 24º) William Starostik (P3), 1min00s156 25º) Norberto Gresse (P3), 1min00s170 26º) Atila Abreu (P3), 1min00s183 27º) Thiago Medeiros (ML), 1min00s217 28º) Giuliano Losacco (P3), 1min00s227 29º) Juliano Moro (CA), 1min00s249 30º) Thiago Marques (P3), 1min00s268 31º) David Muffato (P3), 1min00s322 32º) Pedro Gomes (P3), 1min00s385 33º) Felipe Maluhy (ML), 1min00s411 34º) Carlos Alves (ML), 1min00s889 Legenda: CA: Chevrolet Astra P3: Peugeot 307 ML: Mitsubishi Lancer