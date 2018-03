Stock Car: Ricardo Maurício vence a segunda seguida

Ricardo Maurício surpreendeu os favoritos e venceu a etapa deste domingo da Stock Car, disputada em Curitiba. O líder do campeonato, Marcos Gomes, largou em segundo e chegou na mesma posição. O pole Valdeno Brito completou o pódio, na terceira posição, e a festa da equipe Medley, que fez 1-2-3. Quinto colocado no grid, Maurício foi o primeiro a reconhecer a surpresa pela terceira vitória na categoria. "Não acreditava nem um pouco que pudesse ganhar. Sabia que tinha um carro bom para a corrida, mas estava certo que o Marquinhos levaria essa. Ele sempre foi um pouco mais rápido que todos e só não venceu porque não levou sorte. Mas são coisas que acontecem, como já aconteceu comigo numa corrida em Buenos Aires", comentou. Com o resultado da terceira etapa, Marcos Gomes lidera com 65 pontos, contra os 64 de Maurício. O bicampeão Caca Bueno terminou a prova deste domingo na quinta colocação e ocupa a quarta colocação no campeonato, com 28 pontos. O resultado da prova em Curitiba: 1.º) Ricardo Mauricio (P3), 52 voltas em 44min54s890 (média de 177,13 km/h) 2.º) Marcos Gomes (CA), a 0s385 3.º) Valdeno Brito (CA), a 0s759 4.º) Atila Abreu (P3), a 4s678 5.º) Cacá Bueno (ML), a 10s258 6.º) Thiago Camilo (CA), a 10s929 7.º) Alceu Feldmann (CA), a 14s141 8.º) Giuliano Losacco (P3), a 17s049 9.º) Nonô Figueiredo (ML), a 20s958 10.º) Julio Campos (P3), a 21s460 11.º) Daniel Serra (CA), a 23s680 12.º) Andre Bragantini (P3), a 24s930 13.º) Rodrigo Sperafico (ML), a 27s769 14.º) Felipe Maluhy (ML), a 36s631 15.º) Luciano Burti (P3), a 39s108 16.º) Hoover Orsi (CA), a 39s723 17.º) Duda Pamplona (ML), a 49s342 18.º) Carlos Alves (ML), a 1 volta 19.º) Popó Bueno (CA), a 1 volta 20.º) Ricardo Sperafico (P3), a 1 volta 21.º) Guto Negrão (CA), a 1 volta 22.º) Thiago Medeiros (ML), a 1 volta Legenda: CA: Chevrolet Astra P3: Peugeot 307 ML: Mitsubishi Lancer Os 10 primeiros do campeonato: 1.º) Marcos Gomes, 65 pontos 2.º) Ricardo Maurício, 64 3.º) Thiago Camilo, 42 4.º) Cacá Bueno, 28 5.º) Átila Abreu, 24 6.º) Rodrigo Sperafico e Giuliano Losacco, 22 8.º) Alceu Feldmann, 20 9.º) Popó Bueno, 18 10.º) Valdeno Brito, 16