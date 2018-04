Stock Car: Ricardos largam na frente no Rio

Ricardo Sperafico, da equipe WA Mattheis, o pole, e Ricardo Maurício, da Medley, segundo no grid, largarão na primeira fila da 11.ª e penúltima etapa da Stock Car, que acontece neste domingo no circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A largada está marcada para as 11 horas (de Brasília), com transmissão da TV Globo. Apesar de não contar pontos para o campeonato, o resultado pode ser considerado ótimo para Maurício, que parece estar recuperando-se do mau resultado nas provas anteriores em Buenos Aires e Tarumã. Ele foi o melhor dos 10 finalistas dos playoffs, enquanto o líder Cacá Bueno (Eurofarma RC) e o vice Thiago Camilo (Vogel/Texaco) decepcionaram e partirão apenas em 16.º e 15.º. Além de Maurício, o único finalista com lugar entre os 10 primeiros do grid é Rodrigo Sperafico, o sexto no treino deste sábado. Terceiro colocado no campeonato com 242 pontos, 30 a menos que Cacá e cinco atrás de Camilo, ele viu suas chances aumentarem com o mau desempenho dos líderes. O campeonato poderá ser decidido nesta corrida. Cacá pode liquidar a fatura antecipadamente caso saia de Jacarepaguá pelo menos com os mesmos 25 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Os 10 primeiros do grid: 1.º) Ricardo Sperafico (P3), 1min20s880, média de 148.48 Km/h 2.º) Ricardo Mauricio (CA), 1min21s048 3.º) Duda Pamplona (ML), 1min21s163 4.º) Ruben Fontes (P3), 1min21s163 5.º) Antonio Pizzonia (VB), 1min21s247 6.º) Rodrigo Sperafico (VB), 1min21s256 7.º) David Muffato (P3), 1min21s294 8.º) Ricardo Zonta (P3), 1min21s708 9.º) Popó Bueno (CA), 1min21s786 10.º) Luciano Burti (VB), 1min22s238 Legenda: CA - Chevrolet Astra ML - Mitsubishi Lancer VB - Volkswagen Bora P3 - Peugeot 306