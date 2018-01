Stock Car tem 2ª etapa em Tarumã A segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car será realizada neste domingo, no autódromo de Tarumã, em Porto Alegre, às 13 horas e terá a transmissão da ESPN Brasil. No mesmo dia e local também serão realizadas as etapas da Stock Car Light e da Copa Corsa/Campeonato Gaúcho 2001. Os principais nomes na briga pelo título são Chico Serra, atual bicampeão, Ingo Hoffmann, recordista em número de títulos (11), Xandy Negrão, terceiro em 2000, Adalberto Jardim, Paulo Gomes e Affonso Giaffone.