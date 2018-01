Stock Car tem etapa domingo em Brasília Os primeiros treinos para a 10ª etapa do Brasileiro de Stock Car, nesta sexta-feira, em Brasília, representam o recomeço da briga pelo título. Após a etapa de domingo, ficarão faltando apenas duas corridas para o encerramento da competição e os pilotos que têm mais chances de conquistar o campeonato dizem que já sabem o que fazer para não derraparem nesta reta final. "Tenho de correr pensando no campeonato??, disse o líder, o paranaense David Muffato, que tem 128 pontos. Ele dá a atender que não vai se arriscar. "Minha atenção terá de ficar voltada, para o Cacá (Bueno, 104) e o Ingo (Hoffmann, 99), que são os adversários mais diretos.?? Ingo não marca pontos há duas provas e garante que vai reagir. "A partir de agora, todo mundo vai mostrar as cartas que estão guardadas na manga. Também tenho as minhas.?? Hoje serão realizadas duas sessões de treinos livres.