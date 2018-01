Stock Car tem julgamento decisivo nesta quinta-feira A Stock Car entra a pista nesta sexta-feira, com os primeiros treinos em Interlagos, para a última etapa do campeonato, em São Paulo. Mas nesta quinta é dia de disputa no tapetão. A partir das 11 horas, na sede da CBA, no Rio, serão julgados os recursos de Cacá Bueno e Tiago Camilo contra suas punições na corrida anterior, disputada no autódromo de Jacarepaguá. O julgamento, pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD, poderá alterar bastante a classificação do campeonato. Cacá teve acrescidos a seu tempo total de prova 20 segundos por ter provocado, no entender dos comissários, um choque com Giuliano Losacco. Com isso, caiu de 7º para 13º lugar na classificação final da corrida e foi a 250 pontos na liderança do campeonato, dois a mais que Hoover Orsi, seu mais direto perseguidor. Se vencer nesta quinta-feira no tribunal, Cacá pulará para 256 pontos. O recurso de Tiago Camilo é contra sua desclassificação, sob a alegação de ter agredido Luciano Burti durante uma discussão fora da pista. O piloto busca recuperar os 12 pontos do quinto lugar. Conseguindo, irá para a quarta colocação na classificação e suas chances de brigar pelo título crescerão bastante. No entanto, como o julgamento desta quinta-feira será em primeira instância, certamente haverá recursos, que só serão apreciados depois do fim do campeonato da Stock Car, que tem sua última prova no domingo.