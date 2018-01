Stock Car terá 9ª etapa em Brasília O Campeonato Brasileiro de Stock Car entra na sua fase decisiva neste fim de semana, com a realização da nona etapa, em Brasília, e a tendência é a disputa pelo título esquentar. Cinco pilotos estão mais diretamente envolvidos na briga e, deles, quem não conseguir um bom resultado no GP de domingo poderá ter seus objetivos comprometidos. Depois de Brasília, faltarão três corridas para o fim do campeonato. Chico Serra lidera a disputa com 121 pontos, contra 102 de Ingo Hoffmann, 91 de Beto Giorgi, 88 de Cacá Bueno e 87 de Nonô Figueiredo. Como o regulamento prevê que os dois piores resultados de cada piloto durante a temporada serão ?jogados fora?, somar bons pontos nas etapas que restam pode fazer a diferença na hora do descarte. Cacá Bueno voltou à luta pelo título após recuperar no início da semana, na Justiça Desportiva, os pontos de sua vitória na etapa do Rio. Os pontos haviam sido retirados sob a alegação de irregularidade na válvula de abastecimento de seu carro, o que tornou seu pit stop em Jacarepaguá bem mais rápido que o de outros concorrentes. Cacá recorreu e a Justiça lhe deu ganho de causa. A etapa de Brasília vai ser disputada no anel externo do Autódromo Nelson Piquet e não na pista convencional, como ocorre normalmente. ?Assim, a tendência é que mais pilotos tenham possibilidade de lutar pela vitória?, entende Ingo Hoffmann. Os primeiros treinos ocorrem nesta sexta-feira. Nesta quinta-feira, as atividades ficarão por conta da montagem dos carros e da participação de alguns pilotos, entre eles Paulo Gomes e Beto Giorgi, numa sessão de autógrafos num shopping da cidade.