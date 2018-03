Stock Car terá mais 2 pilotos estreantes A temporada da Stock Car, que começa dia 28 em Curitiba, teve a confirmação de mais duas estréias: Luís Carreira Jr. e Hoover Orsi. Carreirinha, campeão da Stock Light no ano passado, estréia na categoria principal na equipe Philips Motorsports, que utilizará a estrutura de Carlos Alves, o outro piloto do time. Orsi desistiu do automobilismo americano ? foi campeão da F-Atlantic ? e vai correr na Avallone.