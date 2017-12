Stock Car: uma das melhores temporadas A temporada da Stock Car que termina neste domingo em Interlagos, com a disputa da 12ª etapa do campeonato, pode ser interpretada como a primeira de um nova era da competição. Mais que as emoções de quatro pilotos terem condições matemáticas de chegar ao título é a constatação de que a categoria entrou num processo tão elevado quanto irreversível de profissionalização extrema. O nível de seus pilotos, agora com vários jovens, o desenvolvimento técnico das equipes, o aumento dos investimentos e a promoção permitida com a transmissão da Rede Globo projetam um 2004 histórico para a Stock Car. Quem for a Interlagos neste domingo, bem cedo, já que a largada da corrida decisiva começa às 11 horas, assistirá ao encerramento de um ano de grande crescimento da Stock Car. Nada menos de seis pilotos venceram as 11 provas já realizadas e as diferenças de performance entre os muitos concorrentes com possibilidades de vitória são medidas na casa dos milésimos de segundo. "Creio que o pouco que falta para atingirmos um estágio a não dever nada para as principais competições de turismo no mundo será alcançado ano que vem", diz Cacá Bueno, da Petrobras, 3º na classificação com 125 pontos e um dos quatro com chances de ser campeão. O maior favorito a conquistar o título é o paranaense David Muffato, da equipe Repsol, que neste domingo larga em 7º. O 4º lugar na corrida lhe garante o campeonato. A seguir, algumas combinações que levam seus adversários a serem campeões: Guto Negrão, da Medley, 2º com 126 pontos, 6º no grid, necessita vencer e torcer para Muffato terminar no máximo em 5º (Antonio Jorge Neto, seu companheiro de equipe, larga na pole position). Cacá Bueno, 5º no grid, tem de vencer e Muffato ser no máximo 7º. Ingo Hoffmann, da Filipaper, 4º com 123 pontos, 11º no grid, busca seu 13º título e para isso precisa ganhar a prova e esperar que Muffato não vá além do 7º lugar.