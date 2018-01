Stock Car V8: Losacco larga na pole em Brasília Já garantido para o playoff da Stock Car V8, Giuliano Losacco (Medley-A.Mattheis) foi o mais rápido na parte final do treino classificatório deste sábado e vai largar na pole position para oitava etapa da categoria, em Brasília. De quebra, o piloto paulista marcou o recorde da pista. Chico Serra (OWL) vai largar em segundo e Ricardo Mauricio (Katalogo) sai em terceiro. O vice-líder e também já garantido no playoff, Hoover Orsi (NasrCastroneves) larga em quarto, enquanto o líder Cacá Bueno (Eurofarma-RC) conseguiu apenas o 23.º posto no grid. Outro garantido na disputa final pelo título da Stock, Thiago Camilo (Vogel) larga em 11.º. A etapa de Brasília define os dez pilotos que irão disputar o título deste ano nas últimas quatro provas. A largada para a prova deste domingo está marcada para às 10h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela Rede Globo. Grid de largada (os 23 primeiros): 1.º Giuliano Losacco (SP/Medley-A.Mattheis/CA), 58s614 2.º Chico Serra (SP/OWL/WB), 58s645 3.º Ricardo Mauricio (SP/Katalogo/ML), 58s918 4.º Hoover Orsi (MS/NasrCastroneves/WB), 59s037 5.º David Muffato (PR/NasrCastroneves/WB), 59s138 6.º Ruben Fontes (GO/Neosoro-JF/CA), 59s185 7.º Pedro Gomes (SP/Sama-GomeSport/WB), 58s200 8.º Ingo Hoffmann (SP/Filipaper-AMG/L), 59s353 9.º Antonio Jorge Neto (SP/Eurofarma-RC/ML), 59s414 10.º Luciano Burti (SP/Petrobras-Action Power/WB), 59s547 11.º Thiago Camilo (SP/Vogel/CA), 58s945 12.º Juliano Moro (RS/Nascar/ML), 58s980 13.º Rodrigo Sperafico (PR/Neosoro-JF/CA), 58s988 14.º Nonô Figueiredo (SP/Scuderia 111/CA), 59s000 15.º Felipe Maluhy (SP/Terra Avallone/ML), 59s007 16.º Paulo Salustiano (SP/M4T/CA), 59s009 17.º Valdeno Brito (PB/L&M/CA), 59s020 18.º Luis Felipe Gama (SP/Scuderia 111/CA), 59s029 19.º Guto Negrão (SP/Medley-A.Mattheis/CA), 59s032 20.º Allam Khodair (SP/Sorriso-Boettger/CA), 59s042 21.º Christian Conde (SP/Nascar/ML), 59s042 22.º Duda Pamplona (RJ/Officer Pamplona´s/ML), 59s049 23.º Cacá Bueno (RJ/Eurofarma-RC/ML), 59s064 Legenda: CA - Chevrolet Astra ML - Mitsubishi Lancer VB - Volkswagen Bora