Stock Car: Valdeno Brito larga na pole em Curitiba

Valdeno Brito garantiu neste sábado a sua terceira pole na Stock Car. O paraibano vai largar na posição de honra na etapa de Curitiba, que acontece neste domingo, a partir das 11 horas (pelo horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Globo. Ao seu lado vai largar o líder do campeonato, Marcos Gomes, completando a primeira fila da equipe Medley. "O importante é que colocamos dois carros na primeira fila e três entre os cinco primeiros", comentou Marcos Gomes. O vice-líder Ricardo Maurício, único a ter participado das três superclassificações até agora, ficou satisfeito com o quinto lugar no grid. "O [Allan] Khodair foi o único a ter usado pneus novos na minicorrida, e aí ficou mais difícil para mim. Olhando pelo campeonato, de qualquer jeito, estou numa boa posição para a corrida. E tenho de elogiar a estratégia da equipe, que mais uma vez fez a diferença", completou. O bicampeão Caca Bueno vai largar na quarta posição. O grid ficou assim: 1º) Valdeno Brito (CA) 2º) Marcos Gomes (CA) 3º) Allam Khodair (CA) 4º) Cacá Bueno (ML) 5º) Ricardo Mauricio (P3) 6º) Atila Abreu (P3) 7º) Tarso Marques (P3), 49s961 8º) Alceu Feldmann (CA), 50s001 9º) Nonô Figueiredo (ML), 50s007 10º) Norberto Gresse (P3), 50s024 11º) Thiago Camilo (CA), 50s033 12º) Hoover Orsi (CA), 50s053 13º) Andre Bragantini (P3), 50s055 14º) Daniel Serra (CA), 50s249 15º) Luciano Burti (P3), 50s250 16º) William Starostik (P3), 49s985 17º) Antonio Pizzonia (P3), 49s993 18º) Giuliano Losacco (P3), 50s018 19º) Thiago Marques (P3), 50s064 20º) Popó Bueno (CA), 50s069 21º) Antonio Jorge Neto (ML), 50s090 22º) Ingo Hoffmann (ML), 50s097 23º) Julio Campos (P3), 50s108 24º) Carlos Alves (ML), 50s164 25º) Lico Kaesemodel (ML), 50s174 26º) Juliano Moro (CA), 50s181 27º) Duda Pamplona (ML), 50s215 28º) Felipe Maluhy (ML), 50s245 29º) Ricardo Sperafico (P3), 50s253 30º) Thiago Medeiros (ML), 50s304 31º) Rodrigo Sperafico (ML), 50s336 32º) David Muffato (P3), 50s387 33º) Guto Negrão (CA), 50s547 CA: Chevrolet Astra P3: Peugeot 307 ML: Mitsubishi Lancer