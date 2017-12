Stock Car: Xandy Negrão vence no Rio O piloto Xandy Negrão (Medley) venceu neste domingo a sétima etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car V-8, disputada no autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O líder do campeonato, Chico Serra (Texaco) chegou em segundo lugar e Ingo Hoffmann (Filipaper) foi o terceiro. Muito disputada, a prova teve seis pilotos na liderança. A vitória de Negrão, impediu que Serra disparasse na liderança. Com o terceiro lugar, Ingo Hoffman se manteve na vice-liderança do campeonato. Veja a classificação da prova: 1 - Xandy Negrão (Medley), 19 voltas em 39min27s890 (142,497 km/h) 2 - Chico Serra (Texaco), a 6s129 3 - Ingo Hoffmann (Filipaper), a 6s872 4 - Aloysio Andrade Filho (Renascença), a 16s805 5 - Alceu Feldman (UNI-Fertipar), a 17s974 6 - Paulo Gomes (Repsol YPF), a 19s261 7 - Beto Giorgi (Bematech), a 25s534 8 - Antonio Jorge Neto (Sorocred), a 25s834 9 - David Muffato (Repsol YPF), a 26s870 10 - Raul Boesel (Petrosul), a 32s060 Encerrada a sétima etapa, a classificação do Stock Car ficou da seguinte maneira: 1) - Chico Serra, 95 pontos. 2) - Ingo Hoffmann, 71. 3) - Xandy Negrão, 52. 4) - Paulo Gomes, 42. 5) - Beto Giorgi, 40. 6) - Carlos Alves, 32. 7) - Nonô Figueiredo, 28. 8) - Adalberto Jardim, 27. 9) - Alceu Feldman, 25. 10) - Raul Boesel, 24.