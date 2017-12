Stock decide título domingo em Interlagos Quatro pilotos vão disputar, domingo, em Interlagos, o título da Stock Car. Depois de 11 etapas, o paranaense David Muffato, da equipe Repsol, lidera a competição, com 138 pontos, seguido por Guto Negrão, da Medley (126), Cacá Bueno, Petrobrás (125), e Ingo Hoffmann, Filipaper (123). O time de Muffato, de Timbó, Santa Catarina, desmontou e montou o carro inteiro entre a última etapa, em Curitiba, e o embarque para São Paulo. ?É uma rotina, mas aproveitamos para substituir vários componentes a fim de reduzir as chances de uma quebra?, disse o chefe, Ereneu Boettger. Para Cacá Bueno, a vantagem de 12 pontos de Muffato o torna mesmo favorito, mas, como afirmou, ?pelo menos dez pilotos têm condições de ganhar a corrida em São Paulo?, o que deixa a definição do título em aberto. A corrida, domingo, será às 11 horas, com transmissão ao vivo da TV Globo.