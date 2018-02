Stock deve atrair 50 mil na Argentina A segunda etapa da Stock Car fora do Brasil deve ter excelente público. A organização do evento espera cerca de 50 mil pessoas no Autódromo Oscar Gálvez, domingo, em Buenos Aires, na Argentina. Será a 10ª prova da temporada. O circuito trioval argentino, de 2.607 metros, é considerado muito rápido. Quem conhece a pista adverte: o grande desafio dos pilotos será manter a dosagem adequada de potência dos motores V8 nas curvas da pista. As atividades da 10ª etapa começam nesta sexta-feira, com dois treinos livres e um extra. À noite, o embaixador do Brasil na Argentina, Mauro Vieira, receberá os pilotos. A tomada de tempos será no sábado, das 15h20 às 16h20 (horário de Brasília). E no domingo, a corrida começa às 11 horas, com transmissão ao vivo pela TV Globo.