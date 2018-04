Stock: deve chover na classificação Neste sábado, às 11h55, será definido o grid da nona etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. nesta sexta, o mais rápido no segundo treino livre foi Antonio Jorge Neto, da equipe Medley, com o tempo de 1min55s991, à média de 153,1 km/h. O líder da competição, o paulista Giuliano Losacco, da Itupetro, ficou apenas em 21º. Mas esse tem sido o seu estilo. Até a hora da classificação não costuma aparecer entre os mais rápidos. A previsão meteorológica para a sessão deste sábado é de chuva. Os pilotos vão para a pista em grupos de três, na ordem inversa da classificação no campeonato.