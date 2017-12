Stock: grid será decisivo em Londrina Uma corrida que começa a ser decidida no sábado. É assim que Chico Serra, líder do Brasileiro de Stock Car com 137 pontos, define a penúltima etapa do campeonato, marcada para domingo, no autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Tricampeão da categoria e em busca do quarto título consecutivo, Chico Serra explica sua posição: "Londrina é a pista do calendário em que a posição no grid de largada tem mais importância. Embora tenha um traçado gostoso de guiar, a pista é estreita, as áreas de escape são pequenas e as ultrapassagens são sempre complicadas.?? Pelo raciocínio de Chico Serra, fazer a pole e depois conservar a primeira posição na largada é mais de meio caminho andado para a vitória. Além dele, Beto Giorgi (136 pontos), Ingo Hoffman (134), Nonô Figueiredo (111) e Cacá Bueno (108) brigam pelo título. Como todos os pilotos terão de descartar seus dois piores resultados, Chico Serra pode garantir o título em Londrina, mas teria de contar com uma combinação improvável de resultados: vencer a prova, Ingo não ir além do 13º lugar e Giorgi, do 8º. "A temporada não vai ser definida em Londrina porque o Serra não vai ganhar o GP??, diz Giorgi, convicto de que a decisão ficará para Interlagos. Ingo também tem motivos para não acreditar que a disputa termine no Paraná: ele ganhou as duas últimas corridas na pista e espera repetir o feito domingo. "As vitórias significam que temos um bom acerto para o traçado, o que é sempre uma vantagem.?? Os treinos em Londrina começam na sexta-feira.