Stock: Muffato joga pressão nos rivais A temporada da Stock Car pode ser definida domingo, na penúltima etapa, em Curitiba, mas o único piloto em condições de conquistar o título de maneira antecipada, o paranaense David Muffato, garante que não está com pressa de decidir. E um dos seus rivais, o carioca Cacá Bueno, diz estar preparado para adiar a definição do campeonato. Líder da competição com 138 pontos, Muffato afirma que a proximidade do título não o deixa sob pressão. "Para mim, não muda nada, pois que tem de se preocupar com os resultados são os adversários. O Ingo (Hoffmann), o Cacá e o Guto (Negrão) é que têm de fazer de tudo para o campeonato não acabar em Curitiba??, afirma o piloto, jogando a responsabilidade para cima dos adversários. Ingo tem 111 pontos na classificação. Cacá está em terceiro, com 109, e Guto é o quarto, com 101. Cacá admite que sua situação está complicada, pois já não depende apenas de seus resultados. "Também dependo da sorte e de fazer bem a minha parte. E podem ter certeza de que vou brigar pela vitória em Curitiba.? Os primeiros treinos em Curitiba serão disputados na sexta-feira.