Stock perde outro piloto para rali Paulo Gomes seguiu o caminho de Ingo Hoffmann e fará no sábado, em Ribeirão Preto, sua primeira prova de Rali de Velocidade, participando da abertura do Mitsubishi Cup. ?Estou animado com este primeiro contato com o rali de velocidade. Vai ser uma experiência totalmente nova?, disse o piloto, que soma 14 títulos no automobilismo brasileiro, desde a década de 70. Hoje, na Stock, Paulo Gomes já tem herdeiro: Pedro Gomes. Leia mais no Jornal da Tarde