Stock pune quatro pilotos e muda classificação da corrida

A Stock Car puniu quatro pilotos após o GP de Brasília, por terem queimado a linha branca que sinaliza a entrada e a saída dos boxes. Luciano Burti, Antonio Jorge Neto, Allam Khodair e Thiago Marques tiveram 20 segundos acrescidos a seu tempo final de prova, o que resultou em mudanças na classificação final da corrida e também no campeonato. Burti foi um dos mais prejudicados: depois de fazer uma corrida de recuperação e chegar em quarto lugar, acabou caindo para a 11.ª posição, e desceu da oitava para a 17.ª colocação na temporada. Neto, companheiro do atual bicampeão Cacá Bueno, desceu do quinto para o 13.º lugar. Khodair, que tinha ficado em décimo e desceu para o 19.º lugar, fora da zona de pontuação, recorreu da pena. "Essa é uma regra de segurança e eu realmente encostei na faixa, só que tinha um carro que deveria estar atrás e estava ao meu lado, e me atrapalhou", explicou o piloto, que agora voltou a ficar zerado em pontos na temporada. Só para Thiago Marques a punição não fez diferença: ele caiu da 19.ª para a 20.ª posição. A NOVA CLASSIFICAÇÃO DA PROVA: 1.º Ricardo Mauricio (WA Mattheis/Peugeot 307) - 50min55s675 (média de 154,75 km/h) 2.º Marcos Gomes (Medley/Chevrolet Astra) - a 0s668 3.º Rodrigo Sperafico (Terra/Mitsubishi Lancer) - a 2s395 4.º Giuliano Losacco (JF Racing/Peugeot 307) - a 10s311 5.º Thiago Camilo (Vogel/Chevrolet Astra) - a 11s183 6.º Popó Bueno (Hot Car/Chevrolet Astra) - a 15s301 7.º Hoover Orsi (Red Bull/Chevrolet Astra) - a 16s368 8.º Daniel Serra (Red Bull/Chevrolet Astra) - a 17s743 9.º Alceu Feldmann (Boettger/Chevrolet Astra) - a 22s100 10.º Andre Bragantini (RR/Peugeot 307) - a 24s071 11.º Luciano Burti (Sky/Peugeot 307) - a 24s582* 12.º Felipe Maluhy (Terra/Mitsubishi Lancer) - a 24s846 13.º Antonio Jorge Neto (Eurofarma RC/Mitsubishi Lancer) - a 25s780* 14.º Juliano Moro (Dow Hotcar/Chevrolet Astra) - a 27s498 15.º Nonô Figueiredo (Eurofarma RC/Mitsubishi Lancer) - a 30s869 A NOVA CLASSIFICAÇÃO DA TEMPORADA: 1.º Marcos Gomes (Medley/Chevrolet Astra) - 45 2.º Ricardo Mauricio (WA Mattheis/Peugeot 307) - 39 3.º Thiago Camilo (Vogel/Chevrolet Astra) - 32 4.º Rodrigo Sperafico (Terra/Mitsubishi Lancer) - 19 5.º Popó Bueno (Hot Car/Chevrolet Astra) - 18 6.º Cacá Bueno (Eurofarma RC/Mitsubishi Lancer) - 16 7.º Antonio Jorge Neto (Eurofarma RC/Mitsubishi Lancer) - 15 8.º Hoover Orsi (Red Bull/Chevrolet Astra) - 15 9.º Giuliano Losacco (JF Racing/Peugeot 307) - 10 10.º Felipe Maluhy (Terra/Mitsubishi Lancer) - 11 11.º Alceu Feldmann (Boettger/Chevrolet Astra) - 11