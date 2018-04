Stock: treinos amanhã em Londrina Os primeiros treinos, livres, para a oitava etapa do Brasileiro de Stock Car serão realizados amanhã, em Londrina. A pista do interior paranaense é bastante travada e, por isso, obter um bom acerto é fundamental não só para o treino oficial de amanhã como para a corrida. O líder do campeonato é o paulista Giuliano Losacco, com 127 pontos. O carioca Cacá Bueno tem 85 e o paranaense Raul Boesel, 66.