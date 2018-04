Stoner é o mais rápido nos treinos da MotoGP na Espanha

O australiano Casey Stoner, campeão mundial da categoria MotoGP com sua Ducati em 2007, foi o mais rápido no primeiro dia de testes da categoria no circuito de Jerez de la Frontera, em Cádiz. Stoner estabeleceu um tempo de 1min40s221, novo recorde da pista - que estava em poder do italiano Valentino Rossi, desde 2005 (1min40s596). Além disso, Stoner também protagonizou a única queda do dia de treinos. Apesar de ter caído numa curva rápida, o australiano não se machucou seriamente e poderá continuar os testes. O segundo melhor tempo do dia foi do espanhol Daniel Pedrosa, da Honda, com 1min40s355, seguido de Rossi e sua Yamaha (1min40s514). O italiano correu com dores na mão direita. Confira os tempos: 1. Casey Stoner (AUS/Ducati) 1min40s221 (35 voltas) 2. Daniel Pedrosa (ESP/Honda) 1min40s355 (60) 3. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 1min40s514 (56) 4. Colin Edwards (EUA/Yamaha) 1min40s790 (47) 5. Nicky Hayden (EUA/Honda) 1min40s923 (63) 6. Alex de Angelis (RSM/Honda) 1min41s111 (58) 7. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) 1min41s230 (90) 8. Shinya Nakano (JAP/Honda) 1min41s277 (65) 9. Randy de Puniet (FRA/Honda) 1min41s313 (79) 10. John Hopkins (EUA/Kawasaki) 1min41s414 (49) 11. James Toseland (ING/Yamaha) 1min41s776 (69) 12. Marco Melandri (ITA/Ducati) 1min41s889 (62) 13. Andrea Dovizioso (ITA/JIR) 1min42s033 (60) 14. Nicolo Canepa (ITA/Ducati) 1min42s666 (67) 15. Tadayuki Okada (JAP/Honda) 1min43s051 (42) 16. Anthony West (AUS/Kawasaki) 1min43s576 (73) 17. Shinichi Ito (JAP/Ducati) 1min44s530 (56) 18. Vitoriano Guarechi (ITA/Ducati) 1min44s588 (51)