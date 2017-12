Stoner faz a pole na MotoGP e Barros larga em 10.º

O australiano Casey Stoner, da Ducati, foi o mais rápido no chuvoso treino classificatório deste sábado e vai largar na pole position no GP da Itália, disputado neste final de semana, em Mugello. Outro australiano, Chris Vermeulen, da Suzuki, vai largar em segundo e o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, completa a primeira fila, em terceiro. O brasileiro Alexandre Barros, da Ducati, completou a lista dos dez mais rápidos, abrindo a quarta fila do grid para a prova deste domingo. A largada acontece às 9 horas (de Brasília) e a corrida terá transmissão ao vivo pelo Sportv. Stoner lidera o campeonato com 102 pontos e só pode ser superado na classificação pelo vice-líder Rossi, que tem 81 pontos, se o italiano vencer e o australiano terminar no máximo em 11.º. Os 15 primeiros do grid 1.º Casey Stoner (AUS/Ducati), 2min00s359 2.º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki), 2min01s381 3.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha), 2min01s695 4.º Olivier Jacque (FRA/Kawasaki), 2min01s709 5.º Loris Capirossi (ITA/Ducati), 2min02s001 6.º Marco Melandri (ITA/Honda), 2min02s443 7.º Randy de Puniet (FRA/Kawasaki), 2min02s776 8.º Dani Pedrosa (ESP/Honda), 2min02s932 9.º John Hopkins (EUA/Suzuki), 2min03s025 10.º Alexandre Barros (BRA/Ducati), 2min03s920 11.º Alex Hofmann (ALE/Ducati), 2min04s185 12.º Shinya Nakano (JPN/Honda), 2min04s353 13.º Nicky Hayden (EUA/Honda), 2min04s971 14.º Carlos Checa (ESP/Honda), 2min05s592 15.º Toni Elías (ESP/Honda), 2min06s254