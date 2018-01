Stoner ganha etapa da Turquia MotoGP; Barros é o quarto Emoção não faltou ao Grande Prêmio da Turquia de MotoGP deste domingo. Depois de uma largada marcada por várias trocas de posições e acidentes, o australiano Casey Stoner, da equipe Ducati, se consolidou na ponta e venceu a prova, sua segunda na temporada (ele havia ganho no Catar), seguido pelo espanhol Toni Elías, da Honda. O destaque, no entanto, ficou para o brasileiro Alexandre Barros, da Pramac D´Antin Ducati, que terminou em quarto lugar após largar na 13.ª posição. Para conquistar o resultado, Barros travou uma disputa sensacional com o atual campeão Nicky Hayden, quando faltavam oito voltas para o final. Porém, o brasileiro não conseguiu chegar ao pódio. Ele até que ficou na frente do italiano Loris Capirossi, mas não sustentou a 3.ª posição. Mesmo assim, o resultado animou Barros para as próximas provas, uma vez que ele não havia conseguido bons resultados na categoria, que chegou à sua terceira prova neste domingo. Com a vitória, Stoner assumiu a liderança da competição, com 10 pontos de vantagem (61 a 51) sobre o italiano Valentino Rossi, que teve problemas na moto e ficou em 10.º. Um dos favoritos, o espanhol Dani Pedrosa, da Honda Repsol, sofreu uma queda e teve uma contusão torácica - ele teve de deixar o circuito de ambulância. Não houve nenhuma fratura. Os 10 primeiros na Turquia 1.º Casey Stoner (Austrália) - 42min02s850 2.º Toni Elias (Espanha) - 42min09s057 3.º Loris Capirossi (Itália) - 42min10s952 4.º Alexandre Barros (Brasil) - 42min10s985 5.º Marco Melandri (Itália/Honda) - 42min11s139 6.º John Hopkins (Estados Unidos) - 42min13s036 7.º Nicky Hayden (Estados Unidos) - 42min13s089 8.º Randy De Puniet (França) - 42min17s584 9.º Alex Hofmann (Alemanha) - 42min18s892 10.º Valentino Rossi (Itália) - 42min21s849 Atualizado às 15 horas