Stoner supera Rossi em duelo acirrado e vence na MotoGP

Numa corrida emocionante, o australiano Casey Stoner (Ducati Marlboro) levou a melhor sobre o italiano Valentino Rossi (Fiat Yamaha) e venceu neste domingo o Grande Prêmio da Espanha da MotoGP, realizado no Circuito da Catalunha, em Barcelona. O brasileiro Alexandre Barros (Pramac d´Antin Ducati) cruzou a linha de chegada na oitava posição. Largando na pole position, Rossi teve problemas logo no início e caiu para a quarta colocação. Mas o heptacampeão mundial conseguiu se recuperar ao longo das 25 voltas da prova e colou em Stoner, que foi ultrapassado várias vezes pelo italiano. O piloto da Oceania sofreu a pressão até o último momento, mas manteve a ponta e completou a prova com o tempo de 43min16s907. O pódio foi completado pelo espanhol Dani Pedrosa (Repsol Honda), seguido pelo norte-americano John Hopkins (Rizla Suzuki). Assim como tem feito ao longo da temporada, Nicky Hayden (Repsol Honda), atual campeão da principal categoria da motovelocidade, segue apresentando péssimos resultados e acabou apenas na 11.ª posição. Com o resultado deste domingo, Stoner, que venceu quatro das seis corridas já realizadas na temporada 2007 da MotoGP, segue na liderança do campeonato com 146 pontos, 14 à frente de Rossi. O terceiro posto é ocupado por Pedrosa (98). Alexandre Barros é o oitavo, com 51. A próxima etapa da MotoGP será disputada na Inglaterra, no Circuito de Donington Park, no dia 24 deste mês. Confira o resultado final do GP da Espanha: 1º. Casey Stoner (AUS/Ducati Marlboro) - 43min16s907 2º. Valentino Rossi (ITA/Fiat Yamaha) - 43min16s976 3º. Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda) - 43min17s297 4º. John Hopkins (EUA/Rizla Suzuki MotoGP) - 43min24s721 5º. Randy De Puniet (FRA/Kawasaki Racing Team) - 43min34s760 6º. Loris Capirossi (ITA/Ducati Marlboro) - 43min36s316 7º. Chris Vermeulen (AUS/Rizla Suzuki) - 43min36s402 8º. Alexandre Barros (BRA/Pramac d´Antin) - 43min41s769 9º. Marco Melandri (ITA/Honda Gresini) - 43min41s870 10º. Colin Edwards (EUA/Fiat Yamaha) - 43min52s255 11º. Nicky Hayden (EUA/Repsol Honda) - 43min53s208 12º. Makoto Tamada (JAP/Dunlop Yamaha Tech 3) - 43min55s627 13º. Alex Hofmann (ALE/Pramac d´Antin) - 43min57s841 14º. Sylvain Guintoli (FRA/Dunlop Yamaha Tech 3) - 44min01s306 15º. Shinya Nakano (JAP/Konica Minolta Honda) - 44min11s010 16º. Kenny Roberts Jr. (EUA/Team Roberts) - 44min16s562 17º. carlos Checa (ESP/Honda LCR) - 44min19s222 18º. Kurtis Roberts (EUA/Team Roberts) - 44min20s229 19º. Toni Elias (ESP/Honda Gresini) - não completou