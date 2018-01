Stoner vence 250 cilindradas em Sepang O australiano Casey Stoner venceu, neste domingo, o Grande Prêmio de Sepang, na Malásia, na categoria 250 cilindradas. Em segundo chegou Alex de Angelis, de San Marino, e o argentino Sebastián Porto completou o pódio. Stoner venceu a corrida com tranquilidade. Foi a terceira vitória do australiano, que diminuiu para 38 pontos a distância para o líder do campeonato, o espanhol Daniel Pedrosa, que caiu e não terminou a prova.